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Известны первые результаты с выборов президента Украины

31 Марта 2019 в 15:39
Известны первые результаты с выборов президента Украины

В Интернете появились первые данные исследования по голосованию граждан Украины на выборах президента страны, пишет Газета.ру.

Согласно результатам промежуточных экзит-полов лидирует, как и в ранних опросах граждан шоумен Владимир Зеленский. Сообщается, что свой голос этому кандидату отдали от 27 до 29% украинцев. На втором месте в предвыборной гонке находится действующий президент страны Петр Порошенко. За него проголосовали 16-17% избирателей. Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко оказался на третьем месте с результатом в 14-15,5%, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 14-14,5%.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с НСН, какие методы фальсификации голосов будут использоваться на выборах вместо «мертвых душ».

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