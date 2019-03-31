Известны первые результаты с выборов президента Украины

В Интернете появились первые данные исследования по голосованию граждан Украины на выборах президента страны, пишет Газета.ру.

Согласно результатам промежуточных экзит-полов лидирует, как и в ранних опросах граждан шоумен Владимир Зеленский. Сообщается, что свой голос этому кандидату отдали от 27 до 29% украинцев. На втором месте в предвыборной гонке находится действующий президент страны Петр Порошенко. За него проголосовали 16-17% избирателей. Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко оказался на третьем месте с результатом в 14-15,5%, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 14-14,5%.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в беседе с НСН, какие методы фальсификации голосов будут использоваться на выборах вместо «мертвых душ».