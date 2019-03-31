Известны первые данные о явке на выборы президента Украины

Явка на выборах президента Украины в первые три часа работы избирательных участков составила 16,08%. Такие данные были обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Уточняется, что на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентской гонке считается шоумен Владимир Зеленский. Его рейтинг за неделю до выборов составил более 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%.

Ранее НСН сообщало о начале выборов президента Украины.