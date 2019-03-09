Суббота
09 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Названа дата презентации песни Лазарева для «Евровидения»

9 Марта 2019 в 09:00
Названа дата презентации песни Лазарева для «Евровидения»

Презентация композиции, с которой российский исполнитель Сергей Лазарев отправится на «Евровидение», состоится сегодня, 9 марта.

«Мы представим российскую песню для «Евровидения» в субботу, 9 марта», — цитирует Лазарева Газета.ru.

Певец признался, что взволнован премьерой песни.

Лазарев надеется, что его новая композиция, созданная для «Евровидения», понравится аудитории.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с НСН объяснил, почему считает отказ Киева от участия в «Евровидении» недальновидным решением.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.