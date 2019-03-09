Названа дата презентации песни Лазарева для «Евровидения»

Презентация композиции, с которой российский исполнитель Сергей Лазарев отправится на «Евровидение», состоится сегодня, 9 марта.

«Мы представим российскую песню для «Евровидения» в субботу, 9 марта», — цитирует Лазарева Газета.ru.

Певец признался, что взволнован премьерой песни.

Лазарев надеется, что его новая композиция, созданная для «Евровидения», понравится аудитории.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с НСН объяснил, почему считает отказ Киева от участия в «Евровидении» недальновидным решением.