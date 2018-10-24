Израильская авиация атаковала сектор Газа

Израильские ВВС нанесли авиационный удар по посту ХАМАС в секторе Газа, как сообщает Газета.ру со ссылкой на твиттер Армии Израиля.

«Израильские ВВС атаковали позицию ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Атака была предпринята, как отмечают израильские военные в ответ на запуск воздушных шаров с горящими предметами со стороны сектора Газа.

Ранее НСН сообщила, что экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту. Также бывший израильский консул рассказал, что Израиль не рассчитывает на поддержку России, которая является близким другом его заклятых врагов.