Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Израильская авиация атаковала сектор Газа

24 Октября 2018 в 18:31
Израильская авиация атаковала сектор Газа

Израильские ВВС нанесли авиационный удар по посту ХАМАС в секторе Газа, как сообщает Газета.ру со ссылкой на твиттер Армии Израиля.

«Израильские ВВС атаковали позицию ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Атака была предпринята, как отмечают израильские военные в ответ на запуск воздушных шаров с горящими предметами со стороны сектора Газа.

Ранее НСН сообщила, что экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту. Также бывший израильский консул рассказал, что Израиль не рассчитывает на поддержку России, которая является близким другом его заклятых врагов.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.