Израиль усилил войска на границе сектора Газа после ночных боев

После ночных боев в районе сектора Газа армия обороны Израиля перебросила дополнительные подразделения к границам. Об этом говорится на странице в Twitter армейская пресс-служба. В сообщении отмечается, что армия Израиля при необходимости «готова действовать с большой мощью», передает RT.

Израиль засек не менее 10 пусков ракет со стороны сектора Газа. Две из них были перехвачены. Обстрелы стали ответом на гибель шести палестинцев в ходе израильской операции на юге анклава. По данным движения ХАМАС, проникший в анклав в воскресенье вечером израильский спецназ уничтожил полевого командира местных боевиков, пишут «Известия». Группа спецназа была обнаружена, она вызвала на помощь авиацию. В результате погибли еще пятеро палестинцев.

Позднее появилась информация о гибели израильского офицера в ходе операции в секторе Газа. В связи с обострением ситуации на границе израильский премьер Беньямин Нетаньяху поспешил вернуться в страну, завершив свой визит в Париж досрочно. Между тем, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН прокомментировал разговор между президентом США Дональдом Трампом, главой РФ Владимиром Путиным, канцером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном за ланчем в Елисейском дворце.







