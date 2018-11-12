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Израиль усилил войска на границе сектора Газа после ночных боев

12 Ноября 2018 в 11:28
Израиль усилил войска на границе сектора Газа после ночных боев

После ночных боев в районе сектора Газа армия обороны Израиля перебросила дополнительные подразделения к границам. Об этом говорится на странице в Twitter армейская пресс-служба. В сообщении отмечается, что армия Израиля при необходимости «готова действовать с большой мощью», передает RT.  

Израиль засек не менее 10 пусков ракет со стороны сектора Газа. Две из них были перехвачены. Обстрелы стали ответом на гибель шести палестинцев в ходе израильской операции на юге анклава. По данным движения ХАМАС, проникший в анклав в воскресенье вечером израильский спецназ уничтожил полевого командира местных боевиков, пишут «Известия». Группа спецназа была обнаружена, она вызвала на помощь авиацию. В результате погибли еще пятеро палестинцев.

Позднее появилась информация о гибели израильского офицера в ходе операции в секторе Газа. В связи с обострением ситуации на границе израильский премьер Беньямин Нетаньяху поспешил вернуться в страну, завершив свой визит в Париж досрочно. Между тем, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН прокомментировал разговор между президентом США Дональдом Трампом, главой РФ Владимиром Путиным, канцером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном за ланчем в Елисейском дворце.  



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