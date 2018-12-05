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Израиль требует возвращения «алмазного короля» и друга Путина

5 Декабря 2018 в 08:48
Израиль требует возвращения «алмазного короля» и друга Путина

Полиция Израиля требует возвращения в страну миллиардера Льва Леваева, известного как «алмазный король», для дачи показаний по делу о контрабанде, отмывании денег и налоговом мошенничестве, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Associated Press.

Ранее в Израиле задержали родственников и приближенных Леваева по делу о крупной контрабанде алмазов из России. Незаконно ввезенные в еврейское государство драгоценные камни израильская полиция оценивает в 81,5 миллион долларов, по данным издания Haaretz.

Как отмечает The Washington Post, господин Леваев обладает репутацией «щедрого филантропа» для еврейских нужд, а также известен тесными связями с российским президентом Владимиром Путиным. 

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