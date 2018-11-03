Изнасиловавшие коллегу полицейские арестованы в Уфе

Трое полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании их подчиненной девушки-дознавателя, арестованы решением Кировского районного суда Уфы. Как сообщили в СК по Республике Башкортостан, заседание суда по этому делу проходило в закрытом режиме.

На скамье подсудимых оказались бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук. Их привели в зал суда под усиленным контролем. На вопросы журналистов они не реагировали.

Пока неизвестно, какую версию случившегося представили обвиняемые, а также признали ли они свою вину. По стражей экс-полицейские будут находиться до 31 декабря.

Инцидент произошел в ночь на вторник на минувшей неделе. 23-летняя дознаватель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она утверждает, что ее в служебном кабинете изнасиловали трое коллег, в том числе непосредственный начальник.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.