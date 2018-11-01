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Изнасилованная коллегами дознавательница проходит реабилитацию с психологами

1 Ноября 2018 в 11:30
Изнасилованная коллегами дознавательница проходит реабилитацию с психологами

В МВД по Республике Башкортостан сообщили, что с сотрудницей уфимского райотдела полиции, которая подверглась групповому изнасилованию своими коллегами, работают психологи, передает Ura.ru.

Инцидент произошел 31 октября в здании миграционного отдела ОМВД РФ по Уфимскому району. В противоправных действиях подозреваются непосредственный начальник 23-летней изнасилованной — 34-летний майор, а также два подполковника — 51-летний начальник УВД по Уфимскому району и 50-летний глава УВД Кармаскалинского района.

Республиканское МВД начало служебную проверку по этому факту, пишет «ФедералПресс». Причастные к изнасилованию могут быть уволены из органов МВД. В настоящее время они задержаны.

Ранее в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал, как МВД крышует насильников.

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