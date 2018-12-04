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Изменение тарифов коснется 5% парковочных мест в Москве

4 Декабря 2018 в 16:42
Изменение тарифов коснется 5% парковочных мест в Москве

В Москве с 15 декабря вводятся новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Как отмечает ТАСС, в столичном департаменте транспорта заявили, что изменения разработаны с учетом загруженности улиц и на основе рекомендаций экспертов. Они коснутся 5% улиц в центре Москвы.

Так, изменения произойдут на улицах внутри Садового кольцах и только на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость поменяется только в интервале с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца.

На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Кроме того, стало известно, что для жителей центральных районов мегаполиса будет организовано 76 мест, которые будут доступны только для резидентов. В частности, они появятся на улицах Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, а также в Богословском и Приютинском переулках.

Напомним, в августе стало известно, что правительство рассматривает законопроект, подразумевающий введение новых дорожных знаков. В частности, речь идёт об обозначении «Велосипедной зоны». Также в России может появится знак «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса». Об этом рассказал представитель Минтранса, сообщают РИА Новости.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН поддержал введение знака «Велосипедная зона», но навал абсурдом стоянки для дипломатов.


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