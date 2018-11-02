Излучение от мобильного телефона ученые сравнили с канцерогенами

Американские ученые изучили влияние излучения мобильных телефонов на здоровье. Они провели эксперимент на мышах и крысах. По словам руководителя коллаборации National Toxicology Program Джона Бачера, стало ясно, что облучение грызунов радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц, закодированных в «мобильном формате», обладают канцерогенной активностью. Ученые пытаются выяснить, как сотовые телефоны влияют на появление онкологических заболеваний, пишет «Свободная пресса».

Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал открытие американских неврологов о механизме, способствующем возникновению алкогольной зависимости.

