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Излучение от мобильного телефона ученые сравнили с канцерогенами

2 Ноября 2018 в 11:40
Излучение от мобильного телефона ученые сравнили с канцерогенами

Американские ученые изучили влияние излучения мобильных телефонов на здоровье. Они провели эксперимент на мышах и крысах. По словам руководителя коллаборации National Toxicology Program Джона Бачера, стало ясно, что облучение грызунов радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц, закодированных в «мобильном формате», обладают канцерогенной активностью. Ученые пытаются выяснить, как сотовые телефоны влияют на появление онкологических заболеваний, пишет «Свободная пресса».

Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал открытие американских неврологов о механизме, способствующем возникновению алкогольной зависимости. 

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