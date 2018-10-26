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Общество

Нарколог указал на различия человеческого и звериного алкоголизма

26 Октября 2018 в 21:30
Нарколог указал на различия человеческого и звериного алкоголизма

Врач-психиатр объяснил НСН, что обобщать исследования, проведенные на людях и животных, неправильно.

Американские неврологи выявили механизм, способствующий возникновению алкогольной зависимости. В ходе исследования специалисты использовали фруктовых мушек в качестве животной модели алкоголизма. Оказалось, что большое количество спиртного изменяет работу системы вознаграждения в мозге животных. По словам ученых, если тот же механизм имеется у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часа.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал НСН о сложности заболевания у человека.

«Очень много исследований, о которых мне приходилось читать, проводилось на крысах, на мушках, на обезьянах. Им давали алкоголь, смотрели, как развивается у них заболевание, и пытались перенести на человека те модели, которые доказывались на животных. Для изобретения лекарственных средств, новых способов лечения и так далее. Но так как алкоголизм, наркомания и токсикомания – это психосоциодуховные заболевания, то есть многокомпонентные, то, что можно выяснить на мушках, всего лишь часть того, что может понадобиться для лечения человеческой зависимости. Там возможно только моделирование лекарственной терапии. Все остальное, что можно делать с человеком, нельзя сделать на мушках. Психотерапия, его ценностные установки, его личностные качества, эмоциональная сфера, все это очень проблематично изучить на мелких животных. Поэтому то, что ученые пытаются исследовать эти вопросы, донести до общественности свои находки, это очень хорошо. Это говорит о том, что, возможно, появятся какие-то новые лекарственные формы, но кардинально, конечно, проблема решена не будет», - заявил он.

Ранее врач рассказал НСН о масштабах проблемы алкоголизма в стране. По его мнению, Россия лидирует в антирейтинге по количеству смертности населения от злоупотребления алкоголем.

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