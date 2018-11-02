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Из-за остановки Воронежского стеклотарного завода возбудили уголовное дело

2 Ноября 2018 в 21:09
Из-за остановки Воронежского стеклотарного завода возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на Воронежском стеклотарном заводе (филиал ООО «РАСКО», Владимирская область). Еще в мае предприятие остановило работу из-за долгов перед «Газпромом» на 83 млн руб., теперь кредиторы добиваются его банкротства, передает Ъ.

В июне собственники предприятия встречались с воронежскими властями и обещали найти деньги на перезапуск стекловаренной печи.

Более трехсот сотрудников стеклотарного завода до сентября не получали зарплату (35 млн руб.), а впоследствии большая их часть была сокращена.

По сообщению СКР, у учредителей на территории Нижегородской и Владимирской областей были проведены обыски, изъяты денежные средства в размере около 1 млн руб., а также найдены документы, «свидетельствующие о выводе денежных средств со счетов организации». На активы «РАСКО» наложен арест.

Ранее НСН сообщала, что предприятия пищевой промышленности «Coca-Cola Ukraine», «PepsiCo» и «Carlsberg Ukraine» могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды.

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