Из-за остановки Воронежского стеклотарного завода возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на Воронежском стеклотарном заводе (филиал ООО «РАСКО», Владимирская область). Еще в мае предприятие остановило работу из-за долгов перед «Газпромом» на 83 млн руб., теперь кредиторы добиваются его банкротства, передает Ъ.

В июне собственники предприятия встречались с воронежскими властями и обещали найти деньги на перезапуск стекловаренной печи.

Более трехсот сотрудников стеклотарного завода до сентября не получали зарплату (35 млн руб.), а впоследствии большая их часть была сокращена.

По сообщению СКР, у учредителей на территории Нижегородской и Владимирской областей были проведены обыски, изъяты денежные средства в размере около 1 млн руб., а также найдены документы, «свидетельствующие о выводе денежных средств со счетов организации». На активы «РАСКО» наложен арест.

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