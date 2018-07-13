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Производство «Coca-Cola» на Украине может быть остановлено

13 Июля 2018 в 22:48

Предприятия пищевой промышленности «Coca-Cola Ukraine», «PepsiCo» и «Carlsberg Ukraine» могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды, заявила замдиректора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская.

Отмечается, что на предприятиях нет запасов хлора.

7 июля «Киевводоканал» сообщил о проблемах с обеззараживанием воды. Этому предшествовало По данным компании, в середине июня предприятие «Днепроазот» заявило об остановке выпуска жидкого стола, передает ТАСС.


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