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Из галереи в центре Москвы похищены пять картин

19 Марта 2019 в 11:26
Из галереи в центре Москвы похищены пять картин

Из частной галереи на Пречистенке в Москве украдено пять картин советских художников. Полиция начала проверку по этому факту, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта. О происшествии в полицию сообщила женщина, которая рассказала также, что помимо полотен из галереи украден фотоаппарат одного из посетителей.

Речь идет о работах художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, которые были написаны в 1920-х и 1970-х годах.

О сумме нанесенного грабителями ущерба ничего не сообщается.

Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН рассказала, что ждет замечаний Минкульта по безопасности после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.  

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