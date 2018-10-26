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Итальянские СМИ признали фанатов из РФ невиновными в ЧП в римском метро

26 Октября 2018 в 16:10
Итальянские СМИ признали фанатов из РФ невиновными в ЧП в римском метро

Российские болельщики не прыгали на эскалаторе в римском метро перед инцидентом в подземке. Об этом сообщили СМИ, которые изучили записи камер видеонаблюдения. Журналисты заявили, что фанаты ЦСКА спокойно ехали на стадион и не прыгали по ступенькам, сообщает Corriere della Sera.

Напомним, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини возложил вину за неисправность эскалатора на российских болельщиков, сообщает RT. Он заявил, что фанаты ЦСКА прыгали по ступенькам, что и привело к обрушению. Ранее за болельщиков из РФ в эфире НСН вступился Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

ЧП в римском метро произошло 23 октября. Сначала эскалатор ускорился, а потом обрушился. В результате пострадали 30 человек.

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