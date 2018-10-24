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Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

24 Октября 2018 в 13:41
Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

СМИ сообщили о выходе из проекта с «Роснефтью» итальянской компании Eni. Проект заключался в поиске углеводородов на шельфе Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства РФ. Отметим, что его имя не уточняется.

По имеющейся информации Eni вышла из проекта в марте 2018 года, а на данном этапе стороны обсуждают временную приостановку проектов на шельфе Баренцева моря.

Напомним, соглашение о сотрудничестве по разработке участков шельфов Черного и Баренцева моря были заключены между «Роснефтью» и Eni еще в 2012 году. Основной причиной рисков закрытия проектов оказалась возможность вторичных санкций США.

Ранее, американская нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с российской компанией «Роснефть». В эфире НСН пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев разъяснил, чем решение ExxonMobil обернется для российской нефтяной компании.
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