«Роснефть»: Критических проблем из-за разрыва с ExxonMobil у нас не будет

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил НСН, что американская компания пострадает гораздо больше.

Американская нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с российской компанией «Роснефть» из-за санкций, сообщает The New York Times. После введения Соединенными Штатами и Евросоюзом санкций против России, инвестиции ExxonMobil оказались замороженными, пишет издание.

В эфире НСН пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев разъяснил, чем решение ExxonMobil обернется для российской нефтяной компании (слушайте аудио):

«Мягко говоря, предсказуемое событие в связи с тем, что американскими санкциями шельфовые проекты, в общем, охвачены довольно плотно. Никаких критических проблем у нас не будет. В первую очередь, это отражается на ExxonMobil, поскольку она вынуждена просто напрямую списывать убытки. Косвенные убытки гораздо больше, потому что компания в здравом уме и твердой памяти и с большим желанием, можно сказать, боролась за участие в этих проектах. Мы можем только еще раз повторить, что санкционные действия бессмысленные и вредят всем. Критических проблем у “Роснефти” конечно не будет», - заверилпресс-секретарь компании.

В мае 2017 года, издание The Wall Street Journal писало, что в результате сорванных сделок по бурению в Черном море, операциям в Арктике и использованию технологий в Сибири ExxonMobil потеряла 1 миллиард долларов.

В июле 2017 года, минфин США оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима с Россией.