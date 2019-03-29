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Истребители ВВС Британии отправились на перехват российских самолетов

29 Марта 2019 в 18:01
Истребители ВВС Британии отправились на перехват российских самолетов

ВВС Великобритании подняты по тревоге в небо. Они отправлены на перехват российских бомбардировщиков Ту-95, летящих над Северным морем. Россияне следуют курсом на север над международными водами в 100 километрах от британских берегов. Пилотам поставлена боевая задача идентифицировать и сопроводить российские бомбардировщики над Северным морем, пишет телеканал 360.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Истребители не допустили приближения к госгранице иностранных военных самолётов. С 14 марта самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полётов над Балтийским морем.

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