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Исследователи выяснили главные страхи россиян

7 Ноября 2018 в 07:48
Исследователи выяснили главные страхи россиян

Исследователи выяснили, чего боятся россияне. Опрос был проведен РАНХиГС и Институтом Гайдара, сообщает «Коммерсантъ».

Выяснилось, что наибольшее беспокойство у россиян вызывает риск безработицы или снижения зарплаты, этого опасаются 23 процента респондентов.

Далее в рейтинге располагаются возможное ухудшение экологической ситуации, неудовлетворение качеством жизни в своем населенном пункте и ограничение возможности выражать свои политические взгляды.

Как показало исследование, 40 процентов работников старше 45 лет заявили, что видят мало возможностей для самореализации.

Также ученые отметили, что около четверти россиян недовольны своим социальным положением.

Напомним, что уровень безработицы в России достиг нового исторического минимума. По данным Росстата, на август текущего года в среднем по России он составил 4,6 процента. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова рассказала НСН, почему низкий уровень безработицы не гарантирует удовлетворенности россиян работой.

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