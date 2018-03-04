Испытания ядерной установки для подводных беспилотников завершены в России

В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для беспилотных подводных аппаратов и крылатых ракет. Об этом рассказал журналистам информированный военно-дипломатический источник.

Он отметил, что на сегодняшний день такие технологии разрабатываются и реализуются только в России, пишет РИА Новости.

О новейших видах российского вооружения й марта рассказал президент страны Владимир Путин. В ходе своего послания Федеральному Собранию глава государства заявил, что новейшие разработки должны стать гарантами ядерного паритета в Мире. Также Путин предложил придумать названия тем видам оружия, у которых его еще нет. Музыканты Илья Черт и Юрий Лоза в эфире НСН предложили свои варианты: «Дубинушка», «Палица», «Любаша» и «Марьиванна».