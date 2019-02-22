Испанка поела грибов в мишленовском ресторане и умерла

Посетительница ресторана в Испании, отмеченного звездой Мишлен, скончалась после того, как съела блюдо с грибами.

Мария Хесус Фернандес Кальво заказала рис с грибами в ресторане RiFF в Валенсии, куда она пришла с семьей отпраздновать день рождения своего мужа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Женщина почувствовала себя плохо, придя домой, а на следующее утро она скончалась.

Похожие симптомы были у ее мужа и сына, а также еще девяти посетителей заведения, отмечает «Газета.ру».

После инцидента ресторан закрыли на неопределенный срок.

Красный гид Мишлен — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов. Он признает исключительное мастерство шеф-повара заведения, пишут «Известия».

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