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Музыка

Ищите женщину: Глеб Самойлов впервые признался, почему распалась «Агата Кристи»

20 Ноября 2018 в 14:52
Ищите женщину: Глеб Самойлов впервые признался, почему распалась «Агата Кристи»
Один из основателей группы «Агата Кристи» впервые признался, почему распалась группа.

Один из основателей группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов, автор большинства композиций коллектива, на пресс-конференции НСН впервые признался, почему распалась группа.

«Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали всё это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи», - рассказал Глеб Самойлов. При этом было непонятно, шутит артист или нет.

Ранее на пресс-конференции НСН Глеб Самойлов рассказал, почему он решил назвать свой концерт, посвященный 30-летию «Агаты Кристи», «Тёмная сторона».

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