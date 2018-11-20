Глеб Самойлов: Я вечный Мальчиш-Плохиш

Один из основателей группы «Агата Кристи», которая отмечает 30-летие, Глеб Самойлов рассказал на пресс-конференции НСН, почему он решил назвать свой юбилейный концерт «Тёмная сторона».

«Термин Dark Zone давно понятен и известен. Происходит какое-то противопоставление. В короткий промежуток времени празднуется юбилей «Агаты Кристи» как Вадимом, так и, по просьбе трудящихся, мной. Поскольку я вечный Мальчиш-Плохиш, и было решено назвать мой концерт «Темная сторона». Он сказал своим концертом «А», я скажу «Б». Вадим – день, я – ночь. Белое – чёрное, мне досталась последняя роль», - пояснил Глеб Самойлов.

В Москве юбилейный концерт Глеба Самойлова состоится 2 декабря. Ранее основатель и лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов анонсировал в эфире НСН, что в 2019 году выпустит новый альбом.