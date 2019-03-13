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Iqos и glo приравняют к обычным сигаретам

13 Марта 2019 в 11:30
Iqos и glo приравняют к обычным сигаретам

Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака Iqos и glo к обычным сигаретам. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Салагай, сообщает «Русская планета».

Он сообщил, что Минздрав разработал новый проект по вымещению табачной продукции с отечественного рынка. Такие меры помогут, по словам Салагая, сократить долю потребления табачной продукции до 5% до 2030 года, а еще через 20 лет табак и вовсе исчезнет с отечественного рынка. Замглавы ведомства пояснил, что Минздрав выступает за единое регулирование оборота обычных и электронных сигарет.

Помимо этого, в созданной концепции фигурирует новое понятие ЭСДН — электронные средства доставки никотина. Именно ими зачастую пользуются люди, которые ранее не курили, а также подростки. Распространение таких устройств может стать угрозой новой эпидемии никотиновой зависимости, полагают в ведомстве. Документ уже направлен в правительство России.

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв рассказал НСН, почему антитабачная концепция никогда не уменьшит количество курильщиков в России до 5%.

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