«Иосиф Кобзон» станет брендом

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарных знаков «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». По словам гендиректора «Культурный фонд Кобзона» Юлия Дорохова рассказала, что теперь эти имена не смогут использоваться теми, кто не имеет на это прав, например, в афишах, передает Агентство городских новостей «Москва».

При этом выпуск какой-либо продукции под этими именами пока не планируется, пишут «Известия».

Ранее режиссер и сценарист Егор Кончаловский в эфире НСН высказал мнение, что имя Иосифа Кобзона подошло бы любому аэропорту страны.