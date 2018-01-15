Интернет-омбудсмен: Криптовалюта нужна машинам, а не людям!

Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал, почему криптовалюты - это деньги для машин, а не для людей.

Обычным людям в жизни достаточно обычных денег, им не нужна криптовалюта. Такое мнение в эфире НСН высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Рано или поздно у каждого человека, страны будет своя криптовалюта или блокчейн-цепочка. Имея возможность сделать цифровое ДНК для мира, который его окружает, это необходимость завтрашнего дня. Криптовалюта людям не нужна, им хватает денег. Деньги не походят машинам и роботам, им нужны криптовалюты. Основными потребителями будут машины. Сейчас у нас интернет вещей, хотя изначально он задумывался как интернет людей», - заявил Мариничев.

Ранее во время пресс-конференции в НСН учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв заявил, что в будущем курс биткоина продолжит расти, периодически опускаясь ещё ниже.