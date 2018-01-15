Ассоциация криптовалют: Биткоин продолжит расти

Криптовалюта продолжит расти. С таким заявлением в эфире НСН 15 января выступил учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.

«Он существенно упал. За всем этим стоит математика. Это во многом игра. Надо это понимать. За эти стоит ненависть к банкам, которая пронизала весь мир. Я предсказываю, что криптовалюта будет расти, потом падать ещё ниже», - сказал Трещёв.

Утром 15 января курс биткоина снизился до 13,5 тысяч долларов. Такие данные показали торги. В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему «Будущее криптовалют. Кто убьёт биткоин?»