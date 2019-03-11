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Иностранным военным атташе озвучили намерения России

11 Марта 2019 в 21:42
Иностранным военным атташе озвучили намерения России

Военные атташе 89 государств собрались на брифинг комитета по обороне Госдумы РФ, где Владимир Шаманов озвучил им видение сегодняшней ситуации в мире с точки зрения России, передает РИА ФАН.

На третьей по счету ежегодной встрече впервые не было американцев.

«Антироссийская составляющая в американской внешней политике – редкий пример консенсуса между законодательной и исполнительной властью в США», – сказал Шаманов.

С момента избрания президентом Трампа администрация США, как капризный ребенок, пытается сломать игрушки, метафорично высказался Шаманов. Речь шла об одностороннем отказе США от целого ряда договоров, которые десятилетиями обеспечивали международную стабильность.

«Мы отмечаем, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у наших границ», подчеркнул Владимир Шаманов.

Россия будет делать то, что и любая другая страна, претендующая на свой суверенитет, заявил Шаманов, и советников из-за океана ей не надо.

Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН ранее обратил внимание на то, что Россия уже заключила соглашения на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции, Китаю и Индии. При этом расчет будет вестись в рублях или национальных валютах стран-покупателей. А значит, за подписанием этих соглашений есть некая дополнительная часть. «Подобного рода контракты подкреплены какими-то встречными контрактами, по которым страна-покупатель будет что-то приобретать у нас, используя либо рубли, либо национальные валюты… Я думаю, что там велась достаточно серьёзная подготовительная работа, чтобы мы могли каким-то образом использовать национальную валюту, то есть здесь начинаются какие-то элементы планирования, потому что так просто подписать контракт, а потом что делать с этими рублями или с этой валютой», - считает экономист.

За последние 5 лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира. Основными покупателями стали Индия, Китай и Алжир.

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