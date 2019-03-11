Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире. Но ей самой не хватает

ФОТО: flickr

Военный эксперт и экономист поспорили в эфире НСН о статусе России как крупнейшего экспортера оружия.

Пять крупнейших экспортёров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений. Это новые данные Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

В опубликованном докладе отмечается, что основными экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.

Экспорт отечественного оружия снизился по сравнению с предыдущими показателями за 2009–2013 годы на 17% из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой.

А вот экспорт американского оружия вырос на 29%

Совокупные продажи оружия российскими компаниями в 2017-м составили $37,7 млрд, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году.

Российское вооружение лучшее, самое новое, но в нем нуждается сама страна, а речи об экспорте пока не идет. Об этом ранее в эфире НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

«России удалось укомплектовать только части постоянной готовности в необходимом процентном соотношении, остальные современное оружие не имеют. Но даже наше старое советское оружие отвечает всем современным требованиям. В целом, можно сказать, что наши вооружённые силы имеют очень современную технику. Наше оружие самое лучшее, но его очень мало», - утверждает военный аналитик.

Как стало известно после официального заявления министра обороны РФ Сергей Шойгу, армия страны вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением.

В 2018 году ВС страны получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. В целом, по показателю современности армия достигла показателя в 61,5%, чего нет ни у одной страны в мире.

«Если говорить о реальной боеспособности войск, то мы абсолютно превосходим НАТО. По средствам противовоздушной обороны равных России не существует. Более совершенного и мощного ракетного комплекса, чем С-300 и С-400, в мире нет», - заявил НСН Сивков.

Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН обратил внимание на то, что Россия уже заключила соглашения на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции, Китаю и Индии. При этом расчет будет вестись в рублях или национальных валютах стран-покупателей. А значит, за подписанием этих соглашений есть некая дополнительная часть.

«Подобного рода контракты подкреплены какими-то встречными контрактами, по которым страна-покупатель будет что-то приобретать у нас, используя либо рубли, либо национальные валюты… Я думаю, что там велась достаточно серьёзная подготовительная работа, чтобы мы могли каким-то образом использовать национальную валюту, то есть здесь начинаются какие-то элементы планирования, потому что так просто подписать контракт, а потом что делать с этими рублями или с этой валютой», - считает экономист.

За последние 5 лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира. Основными покупателями стали Индия, Китай и Алжир.

Штаты продавали оружие как минимум 98 странам, подавляющая их часть расположена на Ближнем Востоке. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.