Ингушские депутаты отозвали из суда запрос о проверке закона о границе с Чечне

Депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали запрос из конституционного суда о проверке закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», также подано ходатайство об отводе председателя конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, говорится в сообщении регионального парламента.

Также в конституционный суд республики подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября, о поддержке исторического соглашения об установлении границ, передает ТАСС.

Ранее правозащитник и адвокат Дмитрий Аграновский рассказал НСН, почему невозможно провести в Ингушетии референдум по вопросу соглашения о демаркации границы, и кто выиграет от успешного разграничения территорий. По его словам, конфликт в Ингушетии разжигают внешние силы.