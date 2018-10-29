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Ингушские депутаты отозвали из суда запрос о проверке закона о границе с Чечне

29 Октября 2018 в 20:31
Ингушские депутаты отозвали из суда запрос о проверке закона о границе с Чечне

Депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали запрос из конституционного суда о проверке закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», также подано ходатайство об отводе председателя конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, говорится в сообщении регионального парламента.

Также в конституционный суд республики подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября, о поддержке исторического соглашения об установлении границ, передает ТАСС.

Ранее правозащитник и адвокат Дмитрий Аграновский рассказал НСН, почему невозможно провести в Ингушетии референдум по вопросу соглашения о демаркации границы, и кто выиграет от успешного разграничения территорий. По его словам, конфликт в Ингушетии разжигают внешние силы.

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