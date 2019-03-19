Информация о нарушениях водителей будет передаваться ГИБДД в онлайн-режиме

Министерство транспорта приступило к тестовым испытаниям единой информационной системы, которая позволит контролировать общественный и грузовой транспорт в онлайн-режиме. Для этого авто оборудуют специальными тахографами, которые будут передавать сведения о нарушениях в ГИБДД в режиме реального времени, сообщает Ura.ru.

Регистраторы будут фиксировать и отправлять информацию о нарушениях скоростного режима, а также графика труда и отдыха водителей общественного и грузового транспорта. По мнению Минтранса, новая система позволит штрафовать водителей за нарушения без ГИБДД и камер, пишут Известия.

Создание такой системы наблюдения за дорожной ситуацией, а также ее внедрение оценивается в 1,4 млрд рублей. Предполагается, что такой онлайн-надзор поможет уменьшить количество аварий. Ввести систему планируется уже в этом году.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, почему введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч приведет к еще большей аварийности на дорогах.