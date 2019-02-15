Медики заявили о необходимости вакцинации против кори

Украина переживает настоящую эпидемию кори. По данным за январь 2019 года, в стране количество заболевших превысило 15 тысяч человек. Это значительно превышает число больных в США и ЕС. Причиной бедственного положения стал отказ от прививок и сыворотки от заболевания, которые раньше поставлялись в страну из России.

Руководитель отдела организации медицинской помощи НИИ Детских инфекций, д.м.н. Светлана Рычкова на пресс-конференции НСН расссазала, что вызвало вспышку кори по всему миру.

«Сегодня мы можем говорить об эпидемических вспышках кори, не только в России, но и в соседних странах. Основная проблема – сбои вакцинации. По данным ВОЗ необходимо прививать 95% населения, а в некоторых странах – это порог ниже 80%. В 2017 году корь унесла более 110 тысяч человеческих жизней. В 2019-м – корь унесла 38 жизней. Наиболее сложная ситуация на Украине, Грузии, Черногории, Молдове. В Москве заболели два человека, 8 заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге, в Дагестане - 44 случая заболевания», - рассказала медик.

Более 41 тыс. детей и взрослых в Европе, по данным ВОЗ, были заражены корью в течение первых шести месяцев 2018 года. В 2016 году, впервые за десятилетие, число инфицированных корью достигло минимума — 5 273 зарегистрированных случаев. Но уже с декабря 2017-го по январь 2018 года в Европе было зарегистрировано рекордное количество в 13 тыс. заболевших.