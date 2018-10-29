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Индонезийские власти признали гибель всех, кто летел на «Боинге»

29 Октября 2018 в 23:44
Индонезийские власти признали гибель всех, кто летел на «Боинге»

Руководитель поисково-спасательных операций национальной службы Банбанг Сурджо Адж заявил, что все 189 человек, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании «Lion Air», погибли, передает «Синьхуа».

Спасатели уже извлекли из воды множество фрагментов тел и передали их в госпиталь национальной полиции для опознания. Более 40 водолазов сейчас обследуют морское дно в поисках частей самолета и «черных ящиков». Поисково-спасательные работы будут продолжаться 7 дней.

Президент Индонезии Джоко Видодо в телеобращении к спасателям с требованием приложить все усилия для поиска выживших.

Катастрофа произошла в понедельник рано утром по местному времени. Через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты пилоты Boeing-737 запросили возвращение, после чего лайнер пропал с радаров.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение.


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