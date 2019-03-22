Индонезия отказалась от 49 Boeing из-за ушедшего доверия пассажиров

Индонезийская компания Garuda расторгла контракт на поставку 49 лайнеров Boeing MAX 8. Генеральный директор авиакомпании Густи Нгурах Аскхара Данадипутру пояснил, что после произошедших с лайнерами этого типа катастроф пассажиры потеряли к нему доверие, сообщает RT со ссылкой на издание Detik News.

В руководстве Garuda отметили, что даже если «системы MAX 8 будут исправлены, доверие пассажиров уже ушло», передает «Свободная пресса»

За последние полгода два самолета Boeing 737 MAX 8 потерпели катастрофу в Индонезии и Эфиопии. Аварии произошли при схожих обстоятельствах. Погибли несколько сотен человек.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в эфире НСН, что запреты на эксплуатацию Boeing 737 Max могут весьма негативно сказаться на судьбе компании.

