Имя Валерия Быковского увековечат в космосе

Первооткрыватель небесных тел, ученый и житель Подмосковья Леонид Еленин увековечит имя Валерия Быковского в космосе. Он планирует назвать в память о легендарном космонавте один из открытых ученым астероидов.

27 марта умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН выразил сожаление по поводу кончины легендарного космонавта. Он напомнил, что Быковский был легендой. Прощание с пятым космонавтом страны Валерием Быковским состоялось сегодня в Доме космонавтов Звездного городка.

Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, астроном Леонид Еленин живет в подмосковных Люберцах. За десять лет ему удалось открыть более 1600 небесных тел, из них шесть – это кометы. По его словам, присвоение имени малой планете – длительная процедура. С момента подачи заявки в Комитет по номенклатуре малых планет до официального присвоения имени астероиду пройдет не менее полугода.