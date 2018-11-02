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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на коптов в Египте

2 Ноября 2018 в 21:41
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на коптов в Египте

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на коптских паломников на юге Египта, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования по погибшим при нападении на автобус, следовавший в коптский монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. В результате атаки погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

В мае 2017 года десятки христианских паломников-коптов погибли и пострадали при нападении на два автобуса в провинции Эль-Минья.

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