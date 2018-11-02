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В Египте совершено нападение на автобус с паломниками

2 Ноября 2018 в 20:20
В Египте совершено нападение на автобус с паломниками

По меньшей мере 7 человек были убиты в результате нападения на пассажирский автобус, направлявшийся в монастырь в Верхнем Египте, сообщает «Синьхуа».

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования по погибшим при нападении на автобус, следовавший в коптский монастырь в провинции Эль-Минья.

Ранее НСН сообщала о введении чрезвычайного положения после терактов в христианских коптских храмах, унесших жизни около 50 человек.

Копты — этнорелигиозная группа в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распространенная, в основном, на территории Египта. Коптский язык — последний представитель египетской семьи, входящей в афразийскую макросемью.

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