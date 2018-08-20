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ИГ взяла на себя ответственность на серию нападений в Чечне

20 Августа 2018 в 17:01
ИГ взяла на себя ответственность на серию нападений в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России ) взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне. Об этом сообщает SITE со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

В понедельник в Чечне совершена серия разбойных нападений на полицейских. Сначала стало известно о ом, что в Шалинском районе двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали. Позднее сообщалось о гибели полицейского в результате перестрелки в Грозном, пишет «Газета.ру».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики хотели дестабилизировать ситуацию в республике и им это не удалось. Все нападавшие были убиты ответным огнем.

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