ИГ взяла на себя ответственность на серию нападений в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России ) взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне. Об этом сообщает SITE со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

В понедельник в Чечне совершена серия разбойных нападений на полицейских. Сначала стало известно о ом, что в Шалинском районе двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали. Позднее сообщалось о гибели полицейского в результате перестрелки в Грозном, пишет «Газета.ру».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики хотели дестабилизировать ситуацию в республике и им это не удалось. Все нападавшие были убиты ответным огнем.