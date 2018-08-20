Понедельник
20 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Кадыров рассказал о стабильной ситуации в Чечне после серии нападений на полицию

20 Августа 2018 в 15:54
Кадыров рассказал о стабильной ситуации в Чечне после серии нападений на полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в республике спокойная и стабильная, никаких предпосылок к ее осложнению нет. Так он прокомментировал два бандитских нападения, произошедших в понедельник в Чечне.

Одно произошло в городе Шали, где ранены были двое полицейских, другое — в Грозном, там пострадали сотрудники ДПС. Все нападавшие были убиты, отмечает RT.

«Группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления… Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что боевики пытались «создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», передает РИА Новости.

По факту нападений возбуждены уголовные дела. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.