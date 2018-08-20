Кадыров рассказал о стабильной ситуации в Чечне после серии нападений на полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в республике спокойная и стабильная, никаких предпосылок к ее осложнению нет. Так он прокомментировал два бандитских нападения, произошедших в понедельник в Чечне.

Одно произошло в городе Шали, где ранены были двое полицейских, другое — в Грозном, там пострадали сотрудники ДПС. Все нападавшие были убиты, отмечает RT.

«Группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления… Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что боевики пытались «создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», передает РИА Новости.

По факту нападений возбуждены уголовные дела.