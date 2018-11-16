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«Huawei» планирует превзойти «Samsung» по объемам продаж смартфонов в мире

16 Ноября 2018 в 23:16
«Huawei» планирует превзойти «Samsung» по объемам продаж смартфонов в мире

Китайская фирма «Huawei Technologies» намерена к 2020 году обойти южнокорейскую компанию «Samsung» по объему продаж смартфонов в мире, заявил один из руководителей «Huawei» Ричард Ю.

Во втором квартале текущего года фирма «Huawei» обогнала «Apple» и заняла второе место в мире по объемам продаж смартфонов.

Ранее НСН сообщала, что аналитическая компания Canalys сообщила, что «Huawei» продала 54 млн телефонов, что на 41% больше, чем годом ранее. В результате китайский производитель обогнал американскую компанию «Apple» (41 млн проданных смартфонов) и занял второе место в мире по объемам продаж смартфонов. Первое место в этом рейтинге занимает южнокорейский «Samsung Electronics», у которого во II квартале текущего года продажи снизились на 8%, до 73 млн телефонов.

Не удивился таким результатам шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. В эфире НСН он рассказал, что Huawei Technologies – это гигантский технологический конгломерат, который занимается не одними лишь смартфонами. Внедрение инновационных технологий в производство телефонов и делает китайские гаджеты столь популярными у покупателей по всему миру.

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