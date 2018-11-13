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Губернатора Прикамья попросили остановить избиение медиков в крае

13 Ноября 2018 в 20:00
Губернатора Прикамья попросили остановить избиение медиков в крае

Губернатору Пермского края Максиму Решетникову и в министерство здравоохранения региона направлено обращение местной общественной организации «Здоровье нации» с просьбой разобраться в избиениях сотрудников краевой больницы. По сведениям Ura.ru, было уже несколько случаев рукоприкладства.

Суд в Березниках рассматривает дело об избиении сотрудника краевой больницы имени академика Е. А. Вагнера. 

«Сотрудники больницы рассказали также о других случаях рукоприкладства в больнице и злоупотребления со стороны руководства, в том числе в сфере закупок», — указано в обращении общественного движения «Здоровье нации».

Ранее НСН рассказала, что самой престижной в стране россияне считают профессию врача. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации. Как заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, профессия врача всегда была престижной. 

«Здесь скорее вопрос ранжирования интересов: что людей больше волнует, когда они выбирают, кем быть? Да, есть значительное число тех, у кого в душе остаются какие-то гуманитарные идеи. Это не зависит от ситуации в государстве, такие люди были и будут. Больше должно было повлиять, когда выяснилось, что среди врачей есть те, кто готов выходить на улицы, открыто говорить о проблемах. Люди увидели, что профессия врача не убивает какие-то внутренние побуждения», — заметил Гальперин.

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