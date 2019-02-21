Госдума сообщила о старте региональных «Цифровых недель»

В Госдуме состоялось заседание, которое было посвящено итогам «Цифровых недель». Мероприятия этого формата направлены на использование новейших технологий цифровизации в экономики и социальной сфере. В заседании приняли участие, в том числе, депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, директор ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Антон Привезенцев, а также замглавы департамента информационных технологий в Москве Андрей Бородин.

В рамках заседания был представлен отчет Организационного комитета Цифровых недель, а также вручены почетные грамоты высокотехнологичным компаниям-лидерам, ректорам и руководителям студенческих команд ВУЗов и представителям СМИ, принявшим активное участие в проведении Цифровых недель.

Кроме того, на встрече был представлен план мероприятий на этот год, в том числе стратегия цифрового развития регионов. Среди ключевых задач на 2019 год оказалось создание в регионах социальных кластеров цифровизации. Предполагается, что такая стратегия поможет привлечь к развитию цифровой экономики активного населения, как из молодежного сообщества, так и среди населения пенсионного возраста.

Подобные «Цифровые недели» планируется проводить каждый месяц в разных регионах России. Первое мероприятие состоится в Правительстве Ленинградской области.