Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо прилетел коммерческим рейсом в аэропорт Майкетия. Его встретили послы европейских стран и журналисты, сообщает телеканал «360».

По его словам, перед поездкой в Каракас он намерен посетить штат Варгас, где он вырос.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон уже ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. По словам Небензи, это попытка довести страну до нищеты, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим.