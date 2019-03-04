Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

Гуайдо вернулся в Венесуэлу

4 Марта 2019 в 21:28
Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо прилетел коммерческим рейсом в аэропорт Майкетия. Его встретили послы европейских стран и журналисты, сообщает телеканал «360».

По его словам, перед поездкой в Каракас он намерен посетить штат Варгас, где он вырос.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон уже ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. По словам Небензи, это попытка довести страну до нищеты, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.