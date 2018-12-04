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Грызлов не стал слушать Марчука

4 Декабря 2018 в 22:29
Грызлов не стал слушать Марчука

Спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что в ходе выступления постпреда Украины Евгения Марчука заседание покинул полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко объяснила, что Грызлов покинул зал заседания в то время, как Марчук выступил с протестом по факту инцидента в Керченском проливе, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду предложение расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. При этом законопроект определен украинским лидером как неотложный.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, обсуждая с НСН, предложение Порошенко, назвал этот документ «прологом к разрыву дипотношений с Москвой».

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