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В Грузии проходит второй тур президентских выборов

28 Ноября 2018 в 09:59
В Грузии проходит второй тур президентских выборов

В Грузии в среду утром открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

По всей стране работает 3703 избирательных участка, часть из них за рубежом.

По итогам первого тура выборов кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов. Её основной конкурент Григол Вашадзе — 37,74%, отмечает RT.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН отметил, что нынешние власти сами виноваты в плохих результатах первого тура выборов.

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