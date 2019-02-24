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Группа наблюдателей из Армении заявила о недочетах в организации выборов в Молдавии

24 Февраля 2019 в 15:01
Группа наблюдателей из Армении заявила о недочетах в организации выборов в Молдавии

Армянские наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств-участников отметили нарушения в ходе организации голосования на выборах в парламент Молдавии.

«В основном никаких нарушений нами выявлено не было. Некоторые вещи нам показались немного странными. Так, на наш взгляд, избирательные кабинки были расположены очень близко друг к другу… Нет пандусов, что усложняет доступ на участки маломобильных граждан», - сделала заявление журналистам Арпине Давоян, член группы международных наблюдателей от МПА СНГ, секретарь Счетной комиссии Национального Собрания Армении.

По заявлению представителя Армении, нв Молдавии работают много международных наблюдателей, присутствие которых помогает провести прозрачные выборы.

В группе международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ представлены 35 наблюдателей из 7 государств-участников МПА СНГ (РФ , Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Таджикистан, Азербайджан, Армения). Их работу координирует Бектас Бекназаров, заместитель председателя Сената Парламента Казахстана.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко в беседе с НСН заявил, что Россия будет строить отношения с Молдавией с учетом результатов парламентских выборов.

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