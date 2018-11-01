Грудинину предъявили миллиардный иск

ЗАО «Совхоз имени Ленина» потребовало взыскания со своего директора, экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина более 1,09 млрд руб., следует из картотеки дел Арбитражного суда Московской области. Исковое заявление было зарегистрировано судом 30 октября, но к производству иск пока не принят. Основания для исковых требований не раскрываются, передает РБК.



Адвокат Артем Игнатенко пояснил РБК, что иск подан компанией в лице его акционеров Ивана, Ольги и Тамары Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных, а также Нины Садовниковой. По словам адвоката, податели иска добиваются компенсации понесенных совхозом убытков.

Ранее НСН сообщала, что Арбитражный суд Московской области обязал Павла Грудинина вернуть два земельных участка стоимостью более 1 миллиарда рублей в собственность «Совхоза им. Ленина». С иском в суд ранее обратились акционеры совхоза. В 2008 году земельные участки – 12,5 тысячи квадратных метров и 172,2 тысячи квадратных метров были внесены совхозом Ленина в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент», получив взамен долю номинальной стоимостью более 29 миллионов рублей. В 2015 году больший земельный участок был разделен ещё на две части. В дальнейшем «ТТ Девелопмент» раздробил полученные участки и продал третьим лицам, в том числе под строительство торгового центра. Согласно решению арбитража, эта сделка «Совхоза имени Ленина» и «ТТ Девелопмент» признана незаконной.