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Суд обязал Грудинина вернуть два земельных участка стоимостью в 1 млрд рублей

2 Марта 2018 в 17:26
Суд обязал Грудинина вернуть два земельных участка стоимостью в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области обязал кандидата в президенты РФ Павла Грудинина вернуть два земельных участка стоимостью более 1 миллиарда рублей в собственность «Совхоза им. Ленина». С иском в суд ранее обратились акционеры совхоза, сообщает РАПСИ. По данным агентства, в 2008 году земельные участки – 12,5 тысячи квадратных метров и 172,2 тысячи квадратных метров были внесены совхозом Ленина в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент», получив взамен долю номинальной стоимостью более 29 миллионов рублей.

В 2015 году больший земельный участок был разделен ещё на две части. В дальнейшем «ТТ Девелопмент» раздробил полученные участки и продал третьим лицам, в том числе под строительство торгового центра.

Согласно решению арбитража, эта сделка «Совхоза имени Ленина» и «ТТ Девелопмент» признана незаконной.

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