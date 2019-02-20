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Грудинин предложил сократить президентский срок в России до четырех лет

20 Февраля 2019 в 15:24
Грудинин предложил сократить президентский срок в России до четырех лет

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин выступил с предложением вернуть четырехлетний президентский срок. Он полагает, что это позитивно скажется на эффективности власти и развитии страны. Грудинин уверен, что этого времени достаточно, чтобы «показать все, на что ты способен».

«Если ты хочешь, чтобы предприятие закончилось вместе с тобой, как это случилось с Советским Союзом, и как это может случиться с Россией, то, конечно, ты можешь сидеть на своем посту и до конца», - цитирует Грудинина «Серебряный дождь».

Павел Грудинин баллотировался в президенты России от КПРФ в 2018 году. Свои голоса за него отдали около 12% избирателей, он оказался на втором месте.

Ранее Павел Грудинин рассказал в эфире НСН рассказал, кто виноват в том, что его лишили поста главы совета депутатов подмосковного Видного.

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