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Гроб с телом Джорджа Буша-старшего везут к месту захоронения

6 Декабря 2018 в 23:27
Гроб с телом Джорджа Буша-старшего везут к месту захоронения

Поезд, на котором находится гроб с телом Джорджа Буша-старшего, отправился к Техасскому университету, на территории которого будет похоронен экс-президент США.

В поезде также находятся члены семьи и близкие друзья 41-го президента, которые примут участие в завершающей части похорон.

Ранее состоялась прощальная церемония в церкви Святого Мартина в Хьюстоне.

Буш-старший будет похоронен рядом со своей супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, умершей в возрасте трех лет.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он официально вступил в должность президента США 20 января 1989 года. На его президентство пришелся распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне». Российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута заявил НСН, что ушедший политик не был выдающимся лидером, и американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак».

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